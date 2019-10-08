Bist100 yüzde 1.1 düştü, dolar 5.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 269 puanda başladı. Gün içinde en düşük 100 bin 656 ve en yüksek 102 bin 817 puanı gören BIST100, günü yüzde 1.1 düşüşle 101 bin 859 puanda tamamladı.

Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 270 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.51 düşüşle 145 bin 794 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.83 ve yüzde 13.5 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.7819 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.3583 lira ve en yüksek 6.4266 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0679 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında "önemli" bir indirim yapmasını istediğini, buna gerekçe olarak "ABD'de enflsyon olmadığını" söyledi ve ekledi:

"Bir faiz indirimi, çok tatmin edici bir tane görmeyi arzu ediyoruz. Enflasyonumuz yok. Bu nedenle ABD ekonomisi bir faiz indirimini hak ediyor. Fed'in bunu ypacağını umuyorum."

Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass da, küresel ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısı yaptı.

Küresel büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2.6 beklentisinin gerisine düşebileceğine dikkat çeken Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette belirsizliği gösterdi.



Kaynak: DHA