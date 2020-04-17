BIST100 yüzde 1.12 yükseldi, dolar 6.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 2.12 artışla 98 bin 287 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.55, BIST Mali Endeksi yüzde 2.69, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.84 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.73 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 620/640 düzeyine döndü.

Covid-19 tedavisinde denenen bir ilacın başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yaydığı iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar iç piyasada da 6.90 lira sınırına kadar çekildikten sonra yeniden 6.94 liranın üzerine yükseldi. ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planlar da küresel piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9073 lira ve en yüksek 6.9499 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,

euro en düşük 7.5025 lira ve en yüksek 7.5527 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6196 lira ve en yüksek 8.6885 lirayı gördükten sonra 8.67 – 8.68 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu eğerlendirme yapıldı:

"Wall Street önderliğinde yükselerek güne başlıyoruz. Veri akışı iyi değil. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7'ye yakın daraldı.

"ABD'de salgın dolayısıyla günlük can kaybı 4600 ile yeni bir rekor kırıyor.

"Piyasalar ise bardağın dolu tarafına bakmayı seviyor. Mayıs ortasından itibaren Avrupa'nın ve ABD'nin bazı eyaletlerinin kademeli olarak açılacağı haberi piyasaları heyecanlandırıyor.

"Virüse karşı ilaç tedavisinin işe yaradığı haberinin de etkisiyle Almanya ve ABD vadelileri güne yüzde 2-3 bandında yükselişle başladı.

"Son günlerde çok kan kaybeden Borsa İstanbul'un küresel piyasalardaki yükselişi takip ederek yüzde 2'nin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Türk bankalarının değer kaybeden yurtdışı tahvillerini almaya başlaması yükselişi destekleyen diğer bir haber.

"Ancak yükselişin ne kadar kalıcı olacağı konusunda emin değiliz. Salgına karşı çoğu Batı ülkesine göre daha başarılıyız.

"Ancak salgının ekonomi ve risk iştahında yarattığı tahribat bizi zorluyor.

"Döviz ve CDS cephesi düzelmeden borsadaki yükselişin tepki alışının ötesine geçemeyeceğinden endişe ediyoruz."