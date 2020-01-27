BİST100 yüzde 1.17 düşüşle açıldı, dolar 5.94 lirada

Haftayı yüzde 0.33 düşüşle 122 bin 141 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.17 düşüşle 120 bin 712 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 2.15 düşüşle 174 bin 122 puandan açıldı.

Çin de Korona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 80'e ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 2 bin 744 kişiye ulaştığı bildirildi.

İran'ın ABD üslerini bombalamasının ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Hasan Ruhani ise en son yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın bütünlüğünü bozmasına izin vermeyecekleri söyledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.30 ve 10.07 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9361 lira ve en yüksek 5.9314 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7603 lira ve en yüksek 7.7811 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Çin virüsü küresel bir satış dalgasını tetikliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Corona virüsü kaynaklı kayıplar artıyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı 2 bin 800'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e ulaştı. Virüsün yayılma hızının ve kayıpların artması üzerine Çin seyahat yasağını Wuhan ve çevresindeki şehirlerden ülke geneline genişletmeye hazırlanıyor.

"Bu sabah itibariyle Pekin'e kara yolu ile giriş çıkışlar durduruldu. Seyahat şirketlerinin uçak bileti ve otel hizmeti satmalarına yasak konuldu. Alınan önlemlere rağmen virüs dünyaya yayılması hızlanıyor.

"Daha önce virüsün görüldüğü Japonya, Hong Kong, Tayland Güney Kore'de vaka sayısı artarken, ABD ve Avrupa'da virüsten etkilenen ülkeler coğrafyasına katıldı: Dünya Sağlık Örgütü virüs nedeniyle henüz "küresel alarm" vermedi ancak salgını yerel anlamda ciddi bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

"Piyasalar ise küresel bir salgını fiyatlamaya başladı. Demir cevheri, petrol ve bakır piyasalarındaki satışlar küresel büyümeyi aşağı çekebilecek bir salgın riskinin fiyatlanmaya başladığını gösteriyor. Çin vadeli piyasaları yüzde 6.0, Tokyo yüzde 2.0, ABD yüzde 1.0 kayıpla 2016 Haziran'ından beri en sert küresel satış dalgasına işaret ediyor.

"Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da yüzde 1.0 civarında satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Antalya havalimanının ihalesinin iptali nedeniyle Tav hisseleri baskı altında kalmasını bekliyoruz. Sigortacılık aracılık faaliyetleri nedeniyle verilen cezalar yüzünden banka hisselerinde endekse göre daha zayıf bir seyir öngörüyoruz."