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BİST100 yüzde 1.18 artıda, dolar 5.78 lirada

Güne yüzde 0.81 artışla 111 bin 10 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 680 puanı ve en yüksek 111 bin 416 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 1.18 artışla 111 bin 415 puana yükseldi.

13.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:37BİST100 yüzde 1.18 artıda, dolar 5.78 lirada
– Güne yüzde 0.81 artışla 111 bin 10 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 680 puanı ve en yüksek 111 bin 416 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 1.18 artışla 111 bin 415 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 1.2 artışla 155 bin 637 puanda başladıktan sonra en düşük 154 bin 878 puanı ve en yüksek 156 bin 734 puanı gördükten sonra yüzde 1.82 artışla 156 bin 592 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.52 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.6 düşüşle yüzde 11.83 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.7933 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.4332 lira ve en yüksek 6.4845 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6086 lira ve en yüksek 7.8256 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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