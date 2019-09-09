Bist100 yüzde 1.22 arttı, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.86 artışla 99 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 837 puanı ve en yüksek 100 bin 437 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 1.22 artışla 100 bin 175 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 140 bin 452 puanı ve en yüksek 141 bin 838 puanı gördükten sonra yüzde 2.01 artışla 141 bin 557 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 düşüşle yüzde 15.62 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.19 düşüşle yüzde 15.78 düzeyine geriledi.

Günün ilk yarısında:

dolar en düşük 5.7004 lira ve en yüksek 5.7488 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2873 lira ve en yüksek 6.3467 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9959 lira ve en yüksek 7.0787 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, Global Piyasalarda İngiltere Verileri Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında piyasa bir önceki aya göre beklentisi altında yüzde 0.6 daraldı. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü GSYH verisine göre, 2019 yılı ikinci çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 büyüdü. ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 130 bin kişi arttı. ABD'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Ağustos ayında beklentilere paralel yüzde 3.7 oldu. ABD'de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre, piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 arttı.

"Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu fakat ekonomik görünüme dair aşağı yönlü risklerin olduğunu ifade etti. Başkan, ticaret savaşlarına dair belirsizliklerin işletme yatırımları üzerinde olumsuz yansımaları olacağını ifade ederken, Fed'in resesyon beklemediğini vurguladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6843-5.7286 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7068 seviyeleri civarında günü tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1.29 düşüş ile 98 bin 987 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.0 milyar lira oldu."

Kaynak: DHA