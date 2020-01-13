BİST100 yüzde 1.34 yükseldi, dolar 5.86 lirada

Güne 119 bin 595 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) en düşük 119 bin 595 puanı ve en yüksek 120 bin 900 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.34 artışla 120 bin 249 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.22 artışla 173 bin 356 puandan başladı ve yüzde 1.45 artışla 173 bin 754 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.01 düşüşle 11.24 düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 4.37 düşüşle 10.72 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde;

dolar en düşük 5.8517 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.5076 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5920 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında hareket ediyordu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandırdığı dövizler, ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşması ve Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde çekildikleri düzeylerde hareket ediyor. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.