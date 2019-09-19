Bist100 yüzde 1.56 düştü, dolar 5.70 lirada

Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 97 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 31 puanı ve en yüksek 102 bin 142 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.56 düşüşle 100 bin 339 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 141 bin 17 puanı ve en yüksek 145 bin 358 puanı gördükten sonra yüzde 2.54 düşüşle 141 bin 608 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.14 artışla yüzde 15.06 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise yüzde 0.07 düşüşle yüzde 15.03 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.6690 lira ve en yüksek 5.7168 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.3305 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında

sterlin en düşük 7.0795 lira ve en yüksek 7.1436 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA