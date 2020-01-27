BİST100 yüzde 1.63 düştü; dolar 5.94 lirada

Haftaya yüzde 1.17 düşüşle 120 bin 711 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 120 bin puan ile 121 bin 674 puan arasında hareket ettiği günü yüzde 1.63 düşüşle 120 bin 149 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, 174 bin 122 puan ve 177 bin 393 puan arasında dalgalandığı günün sonunda, yüzde 1.60 düşüşle 175 bin 112 puandan kapandı.

Coronavirüs endişesiyle ABD'de Dow Jones 500 puandan fazla düşüşle açıldı. ABD, ülkede virüsün beş kişide belirlendiğini onaylamıştı. Salgının yayılma gücünün arttığına yönelik açıklamaların ardından Asya ve Avrupa piyasalarında görülen düşüşe paralel olarak, ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü. İki yıllık ABD devlet tahvili 4.9 baz puan düşüşle yüzde 1.437'ye, 10 yıllık ABD devlet tahvili 6.2 baz puan düşüşle yüzde 1.617'ye, 30 yıllık ABD devlet tahvili de 5.9 baz puan düşüşle yüzde 2.069'a geriledi. Yatırımcıların 28-29 Ocak tarihinde düzelenecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararına yönelik bekleyişleri sürüyor. Faiz kararı 29 Ocak'ta açıklanacak.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.10 yükselerek 10.31'e çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.30 artışla 10.10 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9349 lira ve en yüksek 5.9514 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7584 lira ve en yüksek 7.7954 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İstikrarlı bir ABD Doları'nı destekliyorum. Yaptırımların global para birimi olan ABD Doları üzerindeki uzun vadeli etkisi konusunda düşünmemiz gerekli" dedi.

Londra'da Chatamhouse'daki konuşmasında ABD ie Britanya arasında ticaret anlaşması potansiyeli konusunda iyimser olduğunu belirten Mnuchin, anlaşmanın bu yıl gerçekleşmesine odaklanıldığını vurguladı ve ekledi:

"Britanya ile bir ticaret anlaşması konusunda oldukça iyimserim. Anlaşmanın bu yıl yapılmasına odaklandık, çünkü ticaret anlaşmasının her iki taraf içinde önemli olduğunu düşünüyoruz."

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, reel faizde yakın gelecekte önemli değişiklik beklemediğini söyledi ve "Önümüzdeki dönemde, temel olarak farklı oranlara doğru bir hareket beklemiyorum" dedi.

Faizlerin gelecekte yeniden yukarı dönebileceğini, ancak şu an için tarihi düşük düzeylerde kalacaklarını vurgulayan Knot, bu yılın sonuna kadar Britanya ile gelecekteki ilişkilere yönelik bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı belirsizliğinin sürdüğüne dikkat çekti.