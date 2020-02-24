BİST100 yüzde 1.75 düştü; dolar 6.14 lirada

– Güne yüzde 1.58 düşüşle 114 bin 984 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 463 puanı ve en yüksek 116 bin 829 puanı gördükten sonra 1.75 düşüşle 114 bin 789 puanda, BIST Bankacılık Endeksi ise güne 156 bin 465 puanla başladıktan sonra en düşük 154 bin 660 puanı ve en yüksek 156 bin 794 puanı gördükten sonra yüzde 2.61 düşüşle 156 bin 393 puanda kapandı.

Son gelişmelerde Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,621 kişi hayatını kaybederken, 79,400 kişi salgından etkilendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının, ülkesinin Çin ile imzaladığı birinci aşama ticaret anlaşmasının üzerinde hehangi bir olumsuz etki görmediğini vurguladı, ancak Covid-19 salgını daha da yayıldığı takdirde durumun değişebileceğine dikkat çekti ve"Sanırım, virüsün nasıl yansıyacağını görebileceğimiz iyi istatistiksel verilere ulaşabilmek için, üç ya da dört haftaya daha gereksinim var" dedi.

Dünyanın en büyük holding şirketlerinden Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffet, içinde bulunulan dönemin ucuza hisse satın almak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. CNBC'ye konuşan Buffett ticaretin genel görünümünün değişmediğini ve yatırımcıların hisse alırken uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini de ifade etti.

Dow Jones açılışta salgın sebebiyle yüzde 3.0'ten fazla düşerek Aralık ayından bu yana en düşük açılışı yaptı. Bu sırada Apple ve Microsoft hisseleri de açılışta yüzde 5.0'e yakın kayıp yaşadı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.07 artışla 12.42'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 5.78 artarak 11.89 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0929 lira ve en yüksek 6.1612 lirayı gördükten sonra 6.14 – 6.15 lira aralığında,

euro en düşük 6.5989 lira ve en yüksek 6.6757 lirayı gördükten sonra 6.66– 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8876 lira ve en yüksek 7.9637 lirayı gördükten sonra 7.94– 7.95 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul