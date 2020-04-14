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BIST100 yüzde 2.23 yükseldi, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 97 bin 272 puan ve 98 bin 630 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.23 artışla 98 bin 549 puanda kapandı.

14.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:12
BIST100 yüzde 2.23 yükseldi, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 97 bin 272 puan ve 98 bin 630 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.23 artışla 98 bin 549 puanda kapandı. Salı gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.45, BIST Mali Endeksi yüzde 1.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.64 artışla geride bıraktı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/550 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7646 lira ve en yüksek 6.8132 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,

euro en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4758 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4621 lira ve en yüksek 8.5761 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Bank of America'nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Araştırması, yatırımcıların yüzde 93'ünün bu yıl durgunluk (resesyon) beklediklerini ortaya koydu.

BofA'nın Salı günü açıklanan araştırmasının sonuçlarına göre, yatırımcıların yüzde 57'si de, yılın sonraki dönemlerinde de, Covid-19 salgınının yinelenerek bir artçı risk oluşturacağına inanıyor.

Fon yöneticilerinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları ayrıca, kurum ve kuruluşlardaki nakit varlık düzeyleri de yüzde 5.9'luk bir sıçramayla, ABD'de gerçekleyen ünlü 11 Eylül saldırıları döneminden bu yana en yüksek düzeylere tırmandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 15'i bir "V" toparlanma beklerken, "W" şekilli bir toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 22'yi, "U" toparlanmayı bekleyenlerin oranı da yüzde 52'yi buluyor.

Daha önce, ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in bir raporunda ABD gayrisafi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte yüzde 38 daralacağı uyarısı yapılmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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