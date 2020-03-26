BIST100 yüzde 2.77 yükseldi, dolar 6.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 0.12 düşüşle 88 bin 959 puanda başladığı günü yüzde 2.77 artışla 91 bin 528 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.18, BIST Mali Endeksi yüzde 3.61 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.01 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlemde yüzde 13.66 olan bileşik getiri, önceki gün yüzde 13.38 düzeyine geriledi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise

Cuma günü 580 seviyesini aştıktan sonra bugün 450 puna yakın işlem görüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.3900 lira ve en yüksek 6.5056 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

euro en düşük 6.9707 lira ve en yüksek 7.1034 lirayı gördükten sonra, 7.01 – 7.02 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5650 lira ve en yüksek 7.7655 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Senatosu, Beyaz Saray'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti. ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil alımı kararı ve ABD Senatosu'nun 2.0 trilyon dolarlık yardım paketini onaylaması, küresel piyasalardaki Covid-19 salgını bazlı satış baskılarını biraz gevşetti.

ABD borsası vadeli işlemleri ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık işsizlik maaşı başvurularının iki hafta önceki 282,000'lik düzeyinden rekor artışla geçtiğimiz hafta 3.3 milyona yükselmesine rağmen kayıplarını keskin bir şekilde azalttı.

Avrupa'nın en büyük 10 bankacılık sisteminin görünümlerini Covid-19 salgınının ekonomik etkileri ışığında gözden geçirdiğini duyuran Moody's Investors Service, Belçika, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Danimarka bankacılık sistemlerinin görünümlerini durağandan, negatife indirdi. Almanya ve Britanya bankacılık sistemlerinin görünümlerini 'negatif' olarak devam ettiren Moody's, İsveç ve İsviçre bankacılık sistemlerinin örünümlerini ise 'durağan' olarak korudu.

Kaynak: DHA