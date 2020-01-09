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BIST100 yüzde 3.6 artıda, dolar 5.87 lirada

İran krizinin hafiflemesiyle, güne yüzde 2.09 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki (BİST100) tırmanış yüzde 3.6'ya ulaştı, dolar 5.87 lirada.

09.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:13BIST100 yüzde 3.6 artıda, dolar 5.87 lirada

ABD- krizinin hafiflemesiyle, güne yüzde 2.09 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki (BİST100) tırmanış yüzde 3.6'ya ulaştı, dolar 5.87 lirada.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla BİST100, gün içinde en düşük 115 bin 236 puanı ve en yüksek 117 bin 56 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 3.6 artışla 116 bin 938 puanda hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 2.74 artışla başladı ve en düşük 162 bin 31 puanı ve en yüksek 167 bin 540 puanı gördükten sonra yüzde 5.50 artışla düşüşle 166 bin 675 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge faizin bileşik faizi yüzde 1.65 ve yüzde 2.20 düşüşle sırasıyla yüzde 11.92 ve yüzde 11.56 düzeylerine geriledi.

Küresel gerilimlerin azalması dövizlere de olumlu yansırken, gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8736 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

euro en düşük 6.5257 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6581 lira ve en yüksek 7.7809 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında hareket ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Orta Doğu, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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