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BIST100 yüzde 3.95 artışla açıldı, doar 6.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.95 artışla 87 bin 571 puanda başladı.

24.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:00
BIST100 yüzde 3.95 artışla açıldı, doar 6.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.95 artışla 87 bin 571 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.76, BIST Mali Endeksi yüzde 4.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.18 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise getirilerde yukarı yön sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, Pazartesi günü yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yalnızca bir hafta içinde 625 milyar dolarlık tahvil alımı açıklamasının ardından, finansal piyasalardaki gerilimi kısmen de olsa yatışmasıyla, Asya borsaları yükselirken, küresel piyasalarda dolar da hafif geriledi.

Alınan önlemlerle küresel piyasalarda geri çekilen dolar, iç piyasada da dün tırmandığı 6.60 lira düzeylerinden geri çekilerek 6.50 liranın altını gördü.

Açılışta;

dolar en düşük 6.4814 lira ve en yüksek 6.5660 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

euro en düşük 7.0232 lira ve en yüksek 7.0798 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5456 lira ve en yüksek 7.6238 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında hareket ediyor.

İş yatırım'ın, "Fed'den hayat öpücüğü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed'in güçlü adımı sonrası ABD'den başlayarak Avrupa ve Asya'ya yayılan sert bir yükselişle güne başlıyoruz. Fed'in ekonomik durgunluğun finansal krize yol açmasını engellemek için - şirketler kesimine finansman sağlamak dahil- ne gerekirse yapacağını açıklaması sonrası küresel risk iştahı güçleniyor.

"İtalya'da yeni vaka ve can kaybının azalmaya başlaması da moralleri düzeltiyor.

"Türkiye varlıklarının küresel risk iştahındaki iyileşmeye paralel değer kazanarak güne başlamasını bekliyoruz. ABD vadelileri ve DXY dolar endeksindeki gerileme Borsa İstanbul'da yüzde 2-3 bandında bir yükselişe işaret ediyor. Türkiye devlet ve şirket euro-tahvillerinde de

kademeli değer artışları öngörüyoruz.

"En kötü geride kaldı demek için henüz erken. Alınan önlemlere rağmen hastalığın yayılma hızında kısa vadede bir yavaşlama beklemiyoruz.

"Salgın nedeniyle ikinci çeyrekte ekonomide sert bir küçülme göreceğiz.

"Ancak bu negatif gelişmeler büyük ölçüde fiyatlandı. Risk alma eğilimi yüksek yatırımcılar için mevcut seviyeler cazip seviyeler sunuyor.

"Ekonomi yönetiminin nakit bazlı destekler vermesi ve bankaların Merkez Bankası'ndan sağladıkları ucuz kaynakla can suyu vermesi durumunda olabildiğince az hasarla bu küresel darbeyi atlatırız."


Kaynak: DHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Türkiye, Fed, Ekonomi

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