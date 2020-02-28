BİST100 yüzde 4.01 düştü; dolar 6.24 lirada

Güne yüzde 10.04 düşüşle 99 bin 332 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 99 bin 332 puanı ve en yüksek 107 bin 760 puanı gördükten sonra yüzde 4.01 düşüşle 105 bin 993 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise güne yüzde 12.14 düşüşle 131 bin 270 puanla başladıktan sonra en düşük 131 bin 270 puanı ve en yüksek 144 bin 353 puanı gördükten sonra yüzde 6.35 düşüşle 139 bin 920 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Resmi Rezerv Varlıkları'nın, Aralık'a göre yüzde 2.9 azalarak 102.5 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.7 azalarak 73.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 2.4 artarak 27.5 milyar dolara yükseldi.

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı.

ABD piyasalarında açılışta; Dow Jones yüzde 2.72, Nasdaq 100 yüzde 2.65 ve S&P 500 yüzde 2.67 düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.69 artışla 13.00'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 3.50 artışla 12.41 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.1998 lira ve en yüksek 6.2574 lirayı gördükten sonra 6.24 – 6.25 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8179 lira ve en yüksek 6.9146 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9946 lira ve en yüksek 8.0824 lirayı gördükten sonra 8.00 – 8.01 lira aralığında hareket ediyor.