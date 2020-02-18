BISTEP-Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı başladı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP-Şirketler için Kurumsal Dönüşüm
Programı'nın 3'üncüsü bugün Türkiye
'nin farklı şehirlerinden gelen 22 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması, verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Kurumsallaşmasınıtamamlamış güçlü şirketlerin ise orta vadede Türkiye ekonomisine katkısının ve önemininartırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, BISTEP ile birlikte şirketlerin sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacağı bildirildi.
Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzeyyönetici bakış açısından yaklaşıldığı ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk,strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkan tanıyan ve aynı zamandadijitalleşme, İnovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleribir içeriğin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul'un yanı sıra aracıkurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortaklarımıztarafından anlatılmaktadır. Başta Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi olmak diğer program ortaklarımız program süresince ve sonrasında şirketlerimize sermaye piyasaları ile ilgili hertürlü desteği vermekten mutluluk duyacaklardır."