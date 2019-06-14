14.06.2019 11:22
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BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti

BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi, kuruluşundan bu yana 25 milyon yolculuk gerçekleştirerek 150 milyon kilometreden fazla yol kat etti.

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi ile yapılan yolculukların 25 milyon rakamını geçtiği duyuruldu. BiTaksi kurucusu Nazım Salur, ayda 1 milyon yolculuk yapıldığını söylerken, uygulama kurulduğu yıldan bu yana 6 milyon saatlik yolculuk sayısına ulaştı.

AYDA 1 MİLYON YOLCULUK YAPILIYOR

Taksi sürücüleri ile yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi ile yapılan yolculukların 25 milyonu aştığı açıklandı. Aktif 13 bin sürücünün kayıtlı olduğu uygulama üzerinden ayda 1 milyon yolculuk yapılıyor. Geçen yılın Mayıs ayına göre bu yıl yolculuk sayısı ve kullanıcı sayısında yüzde 60'ın üzerinde artış gerçekleşti.

6 MİLYON SAAT YOLCULUK YAPILDI

2013 yılından bu yana 150 milyon kilometreden fazla yol kat ettiği belirtilen uygulama, böylece dünyanın etrafını 4 bin defa dolaşmış oldu. İndirme sayısı 3,7 milyonu aşan uygulama, geride bıraktığı 6 yılın sonunda 6 milyon saatlik yolculuğa ulaştı.

"KULLANICILARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK ÜZERE ÇALIŞTIK"

BiTaksi Kurucusu Nazım Salur; "Uygulamamızın yolculuğu, Türk yazılımcılarımızın yoğun emeği sonucunda 6 yıl önce başladı. Her şeyden önce ülkemize, ekonomimize ve istihdama fayda sağlamak; kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere çalıştık. BiTaksi ile şu anda kadar 25 milyonu aşkın yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık. Ayrıca, dijital ödeme yöntemleriyle yapılan yolculuklar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde yüzde 36'lık artış gösterdi" yorumlarında bulundu.

Kaynak: İHA
Ekonomi, Güncel

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