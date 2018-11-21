Bitam, Abdurrahman Paşa'nın Mezar Taşlarını Tespit Etti

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezince (BİTAM) yürütülen çalışmada, Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'ya ait mezar taşları tespit edildi.
BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, BİTAM, bölge tarihine ışık tutacak araştırmalarına bir yenisini daha ekledi.
BİTAM'ın yaptığı çalışmalar sonucu Bitlis'in Güroymak
ilçesi sınırlarında Muş
beylerinden Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'ya ait mezar taşı tespit edildi.
Açıklamada, BİTAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gencer
, dikdörtgen formlu beyaz mermerden yapılmış mezarın, baş ve ayak taşından ibaret olduğunu belirtti.
Bunun şahideli mezar taşları grubuna girdiğini kaydeden Gencer, "Her iki taş üzerinde yazılar mevcuttur. Katibi başlıklı olan mezar baş taşı üç yerden kırılmış, ayak taşının da sağ ve sol kısmı tahrip olmuştur. Taşın parçaları rastgele yan yana dağılmış vaziyettedir. Mezar baş taşı 5 düz yatay silmeyle 6 satıra ayrılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Abdurrahman Paşa ve ailesi hakkında da bilgi veren Gencer, Abdurrahman Paşa'nın Muşlu Alaaddin Paşa'nın soyundan geldiğini, Osmanlı belgelerinde Kasım Ağaoğlu Alaaddin Paşa'nın Rojki takımından olduğunu, mezar taşının ait olduğu Abdurrahman Paşa'nın 2 Mart 1827 tarihinde Muş, Hınıs
ve Malazgirt
sancaklarına yönetici olarak atandığını bildirdi.
Bu döneme ait mezar taşlarında mezardaki kişiyi tanımlanırken bey, ağa, paşa ve han gibi unvanlara rastlanıldığını vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:
"Bey ve ağa unvanları önde gelen ailelere mensup olan bütün erkek bireyler, paşa ve han unvanını da sadece Osmanlı yönetiminin atamış olduğu meşru idareciler için kullanmıştır. BİTAM, şimdiye kadar yapıldığı gibi sadece mezar taşını tespit etmekle yetinmemiştir. Mezarda yatan şahsın tarihsel kişiliğini de belgeler ışında ortaya çıkararak örnek bir çalışmaya imza atmıştır. Bundan sonra da ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini tespit etmeye ve elde edilen bilgileri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz."
Eren Üniversitesi,Bitlis
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:25