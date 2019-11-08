Haberler » 3. Sayfa » Bitcoin Safiye böyle yakalandı - Haber

Bitcoin Safiye böyle yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının Bursa narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.

08.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:52 Bitcoin Safiye böyle yakalandı
'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen B., Bursa narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa-İzmir-İstanbul otobanında batı gişelerinden lüks otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde uzun süredir aranan zanlı, Bursa Şube Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye'nin yakalanma anı ise gişe kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Safiye Gökçe B. ve beraberindekilerin lüks otomobille Bursa-İzmir Otoyolu batı gişelerine giriş yaptığı sırada ekiplerin lüks otomobile yaklaşarak otomobilde etkisiz hale getirdiği yer aldı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı. - BURSA

Narkotik, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:38   Alanya'da sahile vuran cesedin kimliği belirlendi
19:26   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
19:31   Eşinin üzerine mermi yağdıran sanık hakim karşısına çıktı
19:24   Siyanürle ölen kardeşlerin Mersin'deki kardeşleri konuştu
19:19   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
10:55   Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
03:25   Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:44:02