30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa - İzmir - İstanbul otobanı üzerinde batı gişelerinden lüks spor otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde uzun süredir aranan Bulut Bursa Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye'nin yakalanma anı gişe kameralarına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, Safiye Gökçe Bulut ve beraberindekilerin lüks otomobil ile Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'ne giriş yaptığı sırada, ekiplerin lüks otomobile yaklaşarak otomobilde etkisiz hale getirdiği yer aldı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe Bulut'u Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da ayrıca görüntülerde yer aldı.

NE OLMUŞTU?

"Binbir Surat Bitcoin Safiye"nin kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. 30 milyon TL'lik vurgun yapan Safiye'nin alkollü restoranlarda görüntüleri ortaya çıkmıştı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye, Türkiye'nin dört bir yanında aranıyordu.