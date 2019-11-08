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Bitcoin Safiye böyle yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının Bursa narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.

08.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:08
'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen B., Bursa narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa-İzmir-İstanbul otobanında batı gişelerinden lüks otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde uzun süredir aranan zanlı, Bursa Şube Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye'nin yakalanma anı ise gişe kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Safiye Gökçe B. ve beraberindekilerin lüks otomobille Bursa-İzmir Otoyolu batı gişelerine giriş yaptığı sırada ekiplerin lüks otomobile yaklaşarak otomobilde etkisiz hale getirdiği yer aldı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı.
(İHA)
Bitcoin Safiye böyle yakalandı

Narkotik, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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