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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)

YAKALANMA ANI KAMERADAAydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B.'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

08.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:34 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)

YAKALANMA ANI KAMERADA

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye B.'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde gizlenen polis ekiplerinin, Safiye Gökçe B.'nin bulunduğu otomobili yaklaştığı anda ortaya çıkıp, durdurduğu anlar yer aldı. Önce 2 arkadaşının daha sonra arka koltukta oturan Safiye Gökçe B.'nin araçtan indiği ve polis ekiplerine teslim olduğu kameraya yansıdı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı. 

Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Aydın, Bursa, Gökçe, Güncel

Kaynak: DHA

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