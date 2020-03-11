Bitcoin Safiye serbest bırakıldı
Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve Bursa'da yakalandıktan sonra, Aydın'da tutuklanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.
11.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:15
Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve Bursa 'da yakalandıktan sonra, Aydın 'da tutuklanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.
Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce, 3 aylık kaçışının ardından yakalanmıştı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Yüce'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmişti. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Yüce, polis ekiplerince durdurularak gözaltına alınmıştı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Yüce, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra Aydın Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Safiye Gökçen Yüce, mahkeme tarafından elektronik kelepçe ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
(İHA)
Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce, 3 aylık kaçışının ardından yakalanmıştı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Yüce'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmişti. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Yüce, polis ekiplerince durdurularak gözaltına alınmıştı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Yüce, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra Aydın Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Safiye Gökçen Yüce, mahkeme tarafından elektronik kelepçe ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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