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Bitcoin Safiye tutuklandı

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve Bursa'da yakalanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, getirildiği Aydın'da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:10 Bitcoin Safiye tutuklandı
Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve 'da yakalanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, getirildiği 'da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'Bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Bulut, 3 aylık kaçışının ardından yakalandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Bulut'un Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi-İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Bulut, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Bulut, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Safiye Gökçen Bulut, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bulut, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Gökçen Bulut, Bursa, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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