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'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar ettiBURSA - Balıkesir'de, bir hastanede hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki adam evinde intihar etti.

23.11.2019 01:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:12
'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
BURSA - Balıkesir'de, bir hastanede hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki adam evinde intihar etti. Evinde başından vurulmuş halde bulunan 40 yaşındaki adamın 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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