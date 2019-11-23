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'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti

Balıkesir'de 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Alper K., evinde başından vurulmuş halde bulundu.

23.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:50

Balıkesir'de, bir hastanede hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki adam evinde intihar etti. Evinde başından vurulmuş halde bulunan 40 yaşındaki adamın 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.

BUNALIMA GİRDİ

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi.

KENDİNİ VURDU

Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN FARUK:kolay para kazanmı hırsı böyle imansızları devreye sokuyor kelin ilacı olsa başına sürer
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DOĞRUSU:ULA INTIHAR YAYGINLAŞTI . BİRİLERİ CANA KIYMANIN ÇOOK BÜYÜK GÜNAH HESABI AĞIR OLDUĞUNU ANLATMALI VATNDAŞIMIZA LAAA:((
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,:Kendini vurma moda oldu, Allahtan korkun Alahın verdiği cana kıyılmaz. Allahın verdiği canı ALLAH alır.
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RELİSTE FANTASTİKO:BELKİ İNANÇLARI YOKTUR.
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MÜSLÜMAN MÜTEAHHİT:bu tarz sigara ve alkol kullanan tesettürlü bayanlar çok çekici oluyor. . şeytanın aldatmacası işte, rabbım bunlardan muhafaza eylesin erkekleri.
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