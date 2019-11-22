Haberler » 3. Sayfa » Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti - Haber

Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

Balıkesir'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper isimli bir kişi, tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

22.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:59

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, tutuklananSafiye Gökçe Yüce'ye 200 bin lirasını kaptıran ardından bunalıma giren Alper K. intihar etti.

BUNALIMA GİRDİ

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi.

TABANCAYLA KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Safiye Gökçe Yüce
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
ERDEM TUNALI:dolandırıcı cenneti ülkemiz , hükümette cezaları azaltmaya çalışıyo teşvik niteliginde...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HÜZÜN:ÇOK ÜZÜCÜ VE ACI, ister sol olsun ister son 17 yılda akp yönetimi olsun nedense bu ülkede dolandırıcıların sahtekarların ceza ile başı neden ezilmez :(((
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MESUT:Allah affetsin. Bir hata yapmissin dolandiriciya inanmissin ama bu sefer intihar ederek daha buyuk hata yaptin. Ne olursa olsun dertlerler sorunlarla gelmedik dunyaya ve onlarla gitmeyecegiz. İmtahani kaybetmemek lazim
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:08 Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23:00 TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
22:46 Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi Arabistan'dan çıktı
22:40 Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
22:32 Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:17:30