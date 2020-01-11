Bitcoin SV yüzde 38.54 yükseldi, Bitcoin 8,103 dolarda

Avustralyalı bilişim uzmanı Craig Wright'ın Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto olduğunu gösteren yeni belgelerle Bitcoin SV son 24 saatte yüzde 38.54 yükselirken, Bitcoin de yüzde 4.18 artışla 8,103 dolara çıkarak, Kasım ayından bu yana ilk kez 8 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğine yönelik yeni belgeler ve Bitcoin çatallanma sürecinin ardından, ABD-İran krizinin hafiflemesiyle kripto para birimleri piyasasında görülen düşüş eğilimi yerini artışa bıraktı.

Wright'ın eski iş ortağı David Kleinam'ın açtığı ve Nakamoto tarafından madenciliği yapılan ilk bitcoinler olarak bilinen 1.1 milyon Bitcoin barındıran Tulip Trust belgelerinin kime ait olduğuna yönelik Wright'ın eski iş ortağı David Kleinam'ın açtığı davada, Wright'ın mahkemeye kendisinin Nakamoto olduğunu kanıtlayan 420 belge sunduğu belirtiliyor.

Yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle güvenli liman varlıklara olan ilginin bir kez daha azalmasının ardından Wright-Kleinam davasından gelen gelişmeler piyasada yeniden artışa yol açtı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.18 artışla 8,103 dolara yükseldi. Kasım 2019'dan bu yana ilk kez 8 bin dolar düzeyinin üzerini gören Bitcoin, 147 milyar 107 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 68'ini oluşturdu.

Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğuna yönelik yeni kanıtlarla piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte en yüksek artış yüzde 38.54 ile Bitcoin SV'de görülürken, en yüksek hacimli yedinci kripto para birimi en büyük 100 birimin 89'unda izlenen artış eğilimine de öncülük etti. Bitcoin çatallanması sürecinin devam etmesiyle Bitcoin Cash da yüzde 14.18 yükseldi.

Toplam 5,022 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 3.8 artışla 216 milyar 121 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar 440 milyon dolarla, Ekim'den bu yana ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.18

Ethereum yüzde 5.16

Ripple yüzde 4.29

Bitcoin Cash yüzde 14.18

Tether yüzde 0.21

Litecoin yüzde 9.57

Bitcoin SV yüzde 38.54

EOS yüzde 10.75

Binance Coin yüzde 4.92

Monero yüzde 3.66 yükseldi.