Biter'den Dünya Engelliler Günü Mesajı

Harran ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.Engellilerin herkesi ilgilendirdiğini belirten Biter, "Her insan bir engelli adayıdır.Dolayısıyla, engellilik her insanı ve her kurumu ilgilendiren bir meseledir. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır. Ne mutlu ki Türkiye'de bu alanda son yıllarda ciddi ilerlemeler var. Ülkemizde, her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini gösterdi.Özellikle hükumetimizin ulusal düzeydeki sosyal politikaları, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeyde.Evde bakım hizmeti, evde bakım hizmeti aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi birçok proje ve çalışma uygulandı" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA