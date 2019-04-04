Kaynak: İHA

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, seçim sonuçlarını değerlendirdi.Harran Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının adayı Mahmut Özyavuz olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarına başarılı olacağını belirten AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "Partimiz, Türkiye geneli ve Şanlıurfa il genelinde olduğu gibi Harran'da da Cumhur İttifakının arkasında durarak, gücünü göstermiş ve halk istikrarı, refahı ve güveni tercih etmiştir. AK Parti, milletinden aldığı bu destekle yoluna devam edecektir. Ülkemiz, daha güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ülkemiz, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline gelecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA