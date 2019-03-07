Bitigen'e Yeni Görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen'e bu hafta da görev verildi.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun görevlendirmesine göre; Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak.<br><br>Son haftalarda peşpeşe görevler alarak MHK'nin yeni gözdeleri arasına giren Abdülkadir Bitigen, 8 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspqor-Yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu maçta yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Mustafa Savranlar yapacak.<br><br>Abdülkadir Bitigen bu sezon Süper Lig'de 2, TFF 1.Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı. Bitigen bu maçlarda 30 kez sarı kart, 6 kez de kırmızı kart çıkardı. - KAYSERİ