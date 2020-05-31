Bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Sivas'ta bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

31.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:30
Sivas'ta bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi 47. Sokak'ta bitişik halde bulunan 4 katlı iki apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çatıdaki yalıtım malzemeleri nedeniyle yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanlarda hasar meydana geldi
Öte yandan yangın nedeniyle vatandaşlar olay yerinde yoğunluk oluşturdu.
Ekip araçlarından anons yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı. Bitişik iki apartmanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Sivas, Güncel, Haber

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