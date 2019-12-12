Haberler » Ekonomi » Bitki koruma ürünleri bayileri eğitim ve bilgilendirme toplantısı - Ekonomi

Bitki koruma ürünleri bayileri eğitim ve bilgilendirme toplantısı

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

12.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:34Bitki koruma ürünleri bayileri eğitim ve bilgilendirme toplantısı
'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Kilis'te faaliyet gösteren 13 adet Bitki Koruma ürünleri bayisine yönelik 13 Şubat 2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile depolanması hakkında yönetmelik in 17.Maddesi gereğince yeni yönetmelik hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - KİLİS

Gazeteler, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:19 Türkiye, Libya ile yapılan mutabakatın tescili için BM'ye başvurdu - Ekonomi
12:12 TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Ekonomi
12:10 Ünlü erkekler Ramsey için objektif karşısına geçti - Ekonomi
12:10 "Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi" semineri - Ekonomi
12:10 Burgan Bank'ın 'İşveren Markası' bir yaşında - Ekonomi
11:21 Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek - Ekonomi
10:21 Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Rahmi Koç yer aldı - Ekonomi
10:20 Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi
09:58 Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu - Ekonomi
09:50 Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak - Ekonomi
12.12.2019 12:24:52