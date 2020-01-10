Haberler » Güncel » Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak - Haber

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, 11 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak.

10.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:02Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak
Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, 11 Nisan tarihinde 'da yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, ASYM tarafından yapılacak. Sınav, 11 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri girebilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, 13-30 Mart tarihleri arasında "https://aday.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçlarına da aynı internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26  Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
12:26  Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Haber
12:26  Iğdır'da ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Haber
12:21  Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı - Haber
12:21  Vali Nayir, gazetecilerle buluştu - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:29:56