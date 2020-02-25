Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık sınavı hazırlık kursu düzenlendi

Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezinden ve konu uzmanlarından Prof. Dr. Şener Kurt (Müdür), Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Soner Soylu, Prof. Dr. İlhan Üremiş, Prof. Dr. Erdal Sertkaya ve Öğretim Görevlisi Dr. Aysun Uysal tarafından 2 gün süreyle düzenlenen kursa, Hatay ilinden ve il dışından katılan 27 Ziraat Mühendisi ve Teknikeri ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Kurs kapsamında; bitki hastalıkları, bitki zararlıları, yabancı otlar ile bunlara yönelik mücadele yöntemleri, tarım ilaçları ve Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği konularında 16 saat süren bir eğitim verildi. Kursun başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra BKÜ Bayilik sınavına girecek olan adayların hem kişisel bilgi düzeyinin güncellenmesi hem de iletişim ağlarının güçlendirilmesi sağlandı. Ayrıca daha önce yapılmış olan sınavların soru tarzlarından yola çıkarak 11 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan sınava yönelik soru ve cevaplama teknikleri üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcılara, kurs sonunda ders materyali olarak anlatılan konularla ilgili bilgisayar ortamında hazırlanmış soru bankaları, kurs sunumları ve ilgili belgeler verilerek ve bazı bilgiler sosyal medya ortamlarında paylaşıldı.