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Bitki koruma ürünü bayilerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım İl Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili olarak bitki koruma ürünü bayilerine eğitim verildi.

22.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:33
Bitki koruma ürünü bayilerine eğitim verildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım İl Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili olarak bitki koruma ürünü bayilerine eğitim verildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda 39 Bitki Koruma Ürünü Bayisine bir gün süreli eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Bitki Koruma Ürünleri satışı yapan Bayilerin sorumlulukları, bayi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler, gerçekleştirilecek olan denetimler, tarım ilaçlarının karekod sistemine kayıtları, fiziki şartların yeni yönetmeliğe uyarlanması gibi birçok konuda bayi yetkisine sahip sorumlu yöneticileri bilgilendirildi. 13.02.2020 tarihinde yürürlüğe girecek bu yönetmelikle birlikte Tarımsal ilaçların üretim safhasından üreticiye ulaşmasına kadar olan süreç kontrol altına alınmakta ve kaçak, ruhsatsız ve tavsiye dışı kullanımın önlenmesi amaçlanmaktadır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Necdet Çiçek, Düzce, Güncel

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