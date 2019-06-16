16.06.2019 11:55
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Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.
Sinanpaşa'da, cumartesi günü, yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan bitkin geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa koruma ekipleri, geyik yavrusunu bakımı yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan geyik yavrusunun daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sinanpaşa, Afyon, Güncel

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