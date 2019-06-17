17.06.2019 18:50
Haberler»“kultur-sanat“ » Haber

Bitkin bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırındaki kırsal alanda bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırındaki kırsal alanda bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, tedavi altına alındı.
Kırsal alanda vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen geyik yavrusu, ekiplerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirildi.
Geyik yavrusunun herhangi yarasının bulunmadığı, aç kaldığından bitkin olduğu tespit edildi.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl geyik yavrusunun tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Aç kaldığı için çok zayıflayan yavruya hızlı bir beslenme programı uygulayacaklarını anlatan Kandır, "Annesinden ayrılalı epey zaman olmuş. Annenin başına da olumsuz bir olay gelmiş olabilir. Yavruyu tekrar sağlığına kavuşturup uygun ortamda hayatına devam etmesini sağlayacağız." dedi.Bitkin bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Afyon, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
19:04 Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor
18:49 Bitkin bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı
17:17 Yetenek Yarışmasının İrlandalı Jürisi Canlı Yayındaki Taciziyle Gündemde
17:17 100 Bebek Bir Odaya Kapatılıp Büyütülürse Hangi Dili Konuşurlar?
17:17 Esenler Otogarı'nın Alt Katında Yaşananlar Hakkında Korkutucu İddialar
16:55 Doğa ve tarihi yerinde öğrenecekler
16:02 Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi