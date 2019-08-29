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Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

29.08.2019 21:00 Bitkin düşen
Manisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Hatun Mahallesi'nde leyleği bitkin halde gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevlileri, durumu Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Zabıta ekipleri tarafından alınan leylek, belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
Veteriner hekim Levent Özben tarafından tedavi uygulanan leyleğe, serum takıldı.
Ayak bileğinde Budapeşte menşeli halka bulunan leyleğin, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edileceği belirtildi.
Leyleğin fazla uçmaktan yorgun düştüğü için rahatsızlandığı öğrenildi.

Soma Belediyesi, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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