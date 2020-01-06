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Bitkin halde bulunan 2 vaşak telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir köyde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 vaşak telef oldu.

06.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:59
'ın ilçesinde bir köyde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 vaşak telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Akçakışla köyünde yaşayan Şaban İnan ve Bülent Ergen evlerinin yakınlarında birer gün arayla anne vaşak ile yavrusunu bitkin halde buldu.
İnan ve Ergen vaşakları besleyerek soğuktan etkilenmemeleri için önlem aldı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Karla mücadele ekipleriyle köye giden İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, kendileri köye ulaşana kadar telef olan anne vaşak ile hasta yavrusunu alarak ilçeye getirdi. Yavru vaşak da ilçeye getirildikten kısa süre sonra telef oldu.
Vaşakların, ölüm sebeplerinin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderileceği öğrenildi.
Bitkin halde bulunan 2 vaşak telef oldu

Şarkışla, Sivas, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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