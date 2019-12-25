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Bitkin halde bulunan sığır balıkçılı korumaya alındı

ISPARTA'da bitkin halde bulunan sığır balıkçılı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

25.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:06 Bitkin halde bulunan sığır balıkçılı korumaya alındı

ISPARTA'da bitkin halde bulunan sığır balıkçılı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

? 'da bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan sığır balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı hayvanın ilk tedavisi veteriner hekimler ve Yaban Hayatının Korunması Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında Burdur Şube Müdürlüğü'nde istihdam edilen alanda uzman çalışanlar tarafından yapıldı.İlk müdahale sonrasında kuşun ciddi bir yarasının bulunmadığı ve yeterince beslenemediği için halsiz kaldığı tespit edildi. Kuş, ilk müdahalesinin ardından tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Sağlığına kavuşmasının ardından sığır balıkçılının doğal yaşam ortamına bırakılması planlanıyor.



Hayvanat Bahçesi, Isparta, Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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