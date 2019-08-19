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Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı

Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındıBAYBURT - Bayburt'ta nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan yavru bir vaşak, bitkin halde bulunarak koruma altına alındı.

19.08.2019 19:42
Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı
Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı
BAYBURT - Bayburt'ta nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan yavru bir vaşak, bitkin halde bulunarak koruma altına alındı.
Türkiye'de, küresel ölçekte tehlike altında olan 364 tür ve alttür yer alıyor. Bayburt kırsalında bulunan yavru vaşak da bu türler arasında.
Bayburt'ta çobanlar, kırsal alanda yavru bir vaşak gördü. Uzun bir süre gözetlenen ve annesi gelmeyen vaşak yavrusu, çobanlar tarafından alınarak Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Vaşak yavrusunun kapsamlı bir muayenenin ardından herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin olduğu belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilen yavru vaşak, ileri derecede tektik ve bir süre gözlem altında tutulması için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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