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Bitkin vaziyette bulunan baykuş tedaviye alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otel bahçesinde bitkin vaziyette bulunan baykuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

31.10.2019 14:20Bitkin vaziyette bulunan baykuş tedaviye alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otel bahçesinde bitkin vaziyette bulunan baykuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.
Gümbet Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde hareketsiz vaziyette bir baykuşun durduğunu görenler, durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, hayvanın bacaklarını kullanamadığını fark etti.
Bacaklarındaki sinir sistemlerinde rahatsızlık olduğu tespit edilen baykuş, tedavi edilmek üzere barınağın veteriner kliniğe götürüldü.
Hayvanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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