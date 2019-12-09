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Bitkisel atık yağ toplama kampanyası yıl sonuna kadar sürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Evlerden Kaynaklı Bitkisel Atık Yağ Toplama" kampanyası kapsamında bugüne kadar 787 litre atık yağ toplandı.

09.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:00Bitkisel atık yağ toplama kampanyası yıl sonuna kadar sürecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Evlerden Kaynaklı Bitkisel Atık Yağ Toplama" kampanyası kapsamında bugüne kadar 787 litre atık yağ toplandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplumda çevre bilincinin oluşturulması hedefiyle eylül ayında, "Sakın Dökme! 5 litre Yağ Getir, 1 litre Bulaşık Deterjanı Hediye" sloganıyla başlatılan evlerden atık yağ toplama kampanyası devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ederek çevre bilinci oluşturacak.
Toplanan yağlardan biyodizel elde edeceklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini hatırlatarak, bitkisel atık yağların toplanmasının doğanın korunması açısından çok önem arz ettiğini vurguladı.
Kıraç, kızartma amacıyla kullanılan yağların defalarca kullanıldığında kanserojen madde haline geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda, yağmur sularıyla karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar; kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olmaktadır."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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