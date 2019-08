Bitkisel beslenme kalp hastalıklarından ölüm riskini azaltıyor

Yeni bir çalışma, daha çok bitkisel beslenmenin kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 32'i azalttığını ortaya koydu.

"Daily Mail"in haberine göre, 12 binden fazla kişi üzerinden yapılan bir çalışma, çoğunlukla bitkisel kaynaklı besinler tüketenlerin kalp hastalıklarından ölme riskinin yüzde 32 daha az olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, sebze, tam tahıl ve sert kabuklu yemişleri tercih etmenin, 29 yıldan fazla süre boyunca herhangi bir sebepten ölme riskini yüzde 25 azalttığını belirtti.

"Toplumda Ateroskleroz Riski" çalışmasına katılan, yaşları 45 ila 64 olan 12 bin 168 kişi, araştırmanın başında 1987 yılında bir gıda anketi doldurdu.

Katılımcılar arasındaki kalp hastalığı ve ölüm oranlarını neredeyse 30 yıl sonra, 2016 yılında değerlendiren araştırmacılar, vegan yiyecekleri en fazla tüketenlerin, en az tüketenlere göre kardiyovasküler rahatsızlığa yakalanma ihtimalinin yüzde 16 daha az olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre, en yüksek bitkisel temelli beslenme, günde ortalama 4,1 ila 4,8 tane meyve ve sebze yanı sıra sadece 0,8 ila 0,9 porsiyon kırmızı veya işlenmiş et olarak tanımlandı.

Meyve ve sebze tüketimi en düşük kişilerin ise günde ortalama 1,2 porsiyon et yediği tespit edildi.

Et tüketiminin azaltılmasıyla katılımcıların kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarından ölme riskinin yüzde 32 azaldığı görüldü. Daha çok sebze ve bitkisel gıda ürünlerini tercih etmenin, araştırma süresince herhangi bir sebepten ölme olasılığını da yüzde 25 düşürdüğü belirlendi.

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, kişilerin et ve süt ürünlerinden tamamen vazgeçmeleri gerektiğini ancak daha iyi bir kalp sağlığı için bitkisel kaynaklı besinlerin daha ağırlıklı olarak tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA