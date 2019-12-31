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Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı

Bitkisel üretim 2019'da bir önceki yıla göre arttı.

31.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı
Bitkisel üretim 2019'da bir önceki yıla göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,02 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 5 oranında azalarak 19 milyon ton, arpa üretimi yüzde 8,6 oranında artarak 7,6 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 3,1 oranında azalarak 310 bin ton, yulaf üretimi yüzde 1,9 oranında artarak 265 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 7,1 oranında azalarak yaklaşık 5,5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1,5 oranında artarak 43,6 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,4 oranında artarak yaklaşık 5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 7,1 oranında artarak 150 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7 oranında azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 3,7 oranında artarak 18,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre arttı

Sebze ürünleri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak yaklaşık 31,1 milyon ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 8,4, meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 5,5 oranında arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, domateste yüzde 5,7, kuru soğanda yüzde 13,9, hıyarda yüzde 3,7 oranında artış olurken, karpuzda yüzde 4, sivri biberde yüzde 3, patlıcanda yüzde 1,6 oranında azalış oldu.

Meyve üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre arttı

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında artarak yaklaşık 22,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 12,9, nar yüzde 4, çilek yüzde 10,4 oranında arttı, elma yüzde 0,2, limon yüzde 13,6 oranında azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15,2 oranında azaldı, sert kabuklu meyvelerden ceviz ise yüzde 4,7 oranında arttı. Muz üretiminde yüzde 9,9 oranında artış, portakalda ise yüzde 10,5 oranında azalış oldu.

Süs bitkileri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 oranında arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 63,6, diğer süs bitkileri yüzde 36,4'lük bir paya sahiptir.

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,6, dış mekan süs bitkileri yüzde 0,7 oranında artarken, iç mekan süs bitkileri yüzde 14,1 oranında azaldı. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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