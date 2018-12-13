Bitkisel Ürünlerin Üretim Sonrası Ticarileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi
'nin Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında yürütmekte olduğu bitkisel kozmetik ürünlerin üretim ve ticarileştirme süreçleri için çalışmalar sürüyor.
Bitkisel ürünlerin, üretim sonrasındaki ambalajlama ve reklam çalışmaları için tasarım, fotoğraflama, baskı ve rozet uygulamaları için toplantı gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Kaynaşlı
Meslek Yüksekokulu ihtisaslaşma ekibinden Doç. Dr. Haydar Göksu
, Öğr. Gör. Dr. Yusuf Parlak
ve Öğr. Gör. Sedat Kaya
'nın katıldığı toplantıda, ürünlerin ticarileşme faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, tıbbi aromatik bitkiler kullanılarak sanatsal değeri olan kağıt üretimi için yürütülen proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE
Düzce Üniversitesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:27