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"Bitkisel ve hayvansal üründe yeterli stok var, paniğe gerek yok"

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "İhracat için yapılan üretim içerde kaldı, gıda paniğine gerek yok" dedi.

18.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:35
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "İhracat için yapılan üretim içerde kaldı, gıda paniğine gerek yok" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İhracat, Ekonomi

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