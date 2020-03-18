"Bitkisel ve hayvansal üründe yeterli stok var, paniğe gerek yok"
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "İhracat için yapılan üretim içerde kaldı, gıda paniğine gerek yok" dedi.
18.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:35
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "İhracat için yapılan üretim içerde kaldı, gıda paniğine gerek yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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