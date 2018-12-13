Bitkisel yağ fabrikasında yangın
BALIKESİR - Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde bitkisel yağ
üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi. Edincik
Mahallesi'nde bulunan bitkisel yağ üretim tesisinde elektrik odasındaki panodan kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye
Grup Amirliği ve Edincik Müfrezesi'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Bandırma,bitkisel yağ
13 Aralık 2018 Perşembe 19:25