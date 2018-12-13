Bitkisel Yağ Fabrikasında Yangın - Balıkesir

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde bir bitkisel yağ
fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edincik
Mahallesi'nde Bandırma- Gönen
karayolu 16. kilometredeki bitkisel yağ fabrikasında, kontrol odasındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı.
Balıkesir,bitkisel yağ
13 Aralık 2018 Perşembe 19:04