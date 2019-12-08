Haberler » Güncel » Bitlis 4 ilde 'narko-kıran13' operasyonu 40 gözaltı - Haber

Bitlis 4 ilde 'narko-kıran13' operasyonu 40 gözaltı

4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu 40 gözaltıBitlis merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi.

08.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:09
4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu 40 gözaltı
merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, kurusıkı tabanca, av tüfekleri ve mermiler ele geçirildi.
Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş'ta 44 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 483 kişilik jandarma personelinin görev aldığı 'Narko-Kıran13' operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmaı için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kurusıkı tabanca, 70 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 50 adet 9 mm'lik MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman ve 38 cep telefonu ele geçirildi.
Bitlis 4 ilde 'narko-kıran13' operasyonu 40 gözaltı

Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuştu - Haber
15:53 Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık" - Haber
15:50 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haber
15:50 Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi - Haber
15:43 Atlı ciritte Uşaklı takım şampiyon oldu - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 15:59:45